Examen entrée en 7è année : Mandjou Cissé, ‘’le 1er de Kindia ne payera plus la scolarité’’ (le fondateur)

Les résultats du Certificat d’Etudes Élémentaires encore appelé Examens d’entrée en 7è Année été publiés depuis le lundi, 24 août en République de Guinée. Mandjou Cissé élève au Groupe scolaire privé AImania a été le premier de la préfecture de Kindia, ville située à 135 km de Conakry.

Selon les encadreurs de cet établissement, ce désormais collégien ne payera plus la mensualité jusqu’en terminale.

Âgé seulement de 13 ans, Mandjou Cissé vient d’atteindre son premier objectif en devenant le premier de la préfecture de Kindia à l’examen d’entrée en 7e Année. Interrogé ce mercredi sur le secret de sa réussite, l’élève le plus capé de son quartier répond.

« J’ai beaucoup révisé, à chaque fois je lisais et je traitais mes exercices seul. Notre directeur Monsieur Touré, s’il entrait dans notre salle, il disait toujours, qu’il veut que le premier de Kindia vienne de notre salle. J’ai promis au fondateur que je vais me battre pour donner le succès à Al Imania. Je suis très content. Je veux aussi être premier au brevet et au lycée », a dit, Mandjou Cissé.

Cet élève résidant au quartier Wondy a bénéficié de beaucoup de cadeaux de la part de ses encadreurs. En plus des fournitures scolaires et une tenue Kaki, Mandjou Cissé ne payera plus la mensualité à Al Imania, a indiqué le fondateur.

« Ce qu’il a fait pour nous, c’est intéressant. C’est une joie pour nous autorités éducatives. Ce résultat a été obtenu également grâce à l’implication de tout le personnel d’Al Imania. Pour le récompenser et inciter d’autres à faire comme lui, nous lui avons offert un cadeau composé d’une tenue, des cahiers, des stylos, une boîte mathematicale. Bref, les fournitures scolaires. En outre tant qu’il est au Groupe scolaire privé Al Imania, il ne payera pas la mensualité, du collège jusqu’au lycée », a indiqué El hadj Sita Bah.

Contrairement à certaines préfectures du pays, le DPE de Kindia n’a livré que le taux d’admission des élèves soit 40,49% pour l’enseignement général et 33, 65% pour celui du franco-arabe.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10