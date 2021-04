Examens nationaux 2021 : plus de 20 mille ‘’faux’’ candidats détectés (Ansa Diawara, porte-parole MENA)

Suite à un contrôle approfondi par le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, plus de 20 mille candidats à l’examen d’entrée en 7ème année et au BEPC ont été écartés pour faute d’authenticité. L’annonce a été faite le mercredi 07 avril 2021 par le porte-parole du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, dans l’émission ‘’Grand débat ‘’ de la radio Gpp Fm de Labé.

« Chaque année, il y a un contrôle au niveau des listes des candidats. Et cette fois-ci, le contrôle a été renforcé parce que souvent il y a des fausses candidatures qui passent et ça fait grossir les rangs des candidats. La preuve, l’année dernière, il y a eu des copies illisibles. C’est dans ce contrôle qu’il a été constaté 20 mille 209 candidats dont les dossiers sont faux. Et le dossier, ça dépend de deux choses : il y a les faux diplômes, c’est au niveau du CEE (certificat de fin d’études élémentaires) mais aussi au niveau du BEPC. Une personne ne peut pas être admise comme candidat au BEPC sans avoir son CEE. Et quelqu’un ne peut pas être candidat au bac sans avoir son BEPC. Donc, ce sont de tels candidats dont les dossiers ont été rejetés. Ça c’est la première catégorie. La deuxième catégorie, on appelle ça, la session rapprochée. C’est-à-dire que tous ceux qui ont eu leur brevet (BEPC) en 2018 sont des candidats normaux cette année », affirme Ansa Diawara.

Poursuivant, le porte-parole du MENA a indiqué que cette année, sur plus de 428 mille candidats, tous examens confondus, il y a 20 mille 209 faux candidats détectés.

« Quelqu’un qui a eu son BEPC en 2019, ou en 2020, on appelle ça session rapprochée. De telles candidatures ont été purement et simplement retirées. II va de même aussi au niveau du BEPC. De la 7ème année à la 10ème dixième année, il y a 4 ans. Si vous êtes candidats il y a deux ans, une année, trois ans, ça s’appelle candidature rapprochée. Donc de telles candidatures ont été purement et simplement retirées. Cette année, il y a plus 428 mille candidats normaux, tous examens confondus, avec 20 mile 209 faux candidats », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83