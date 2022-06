Examens nationaux : le CEP ouvre le bal 

C’est sous une pluie battante, ce lundi matin, que le coup d’envoi des examens nationaux a été donné pour la session 2022.

Au compte de l’examen de fin d’études élémentaires, au lycée Ahmed Sékou Touré de Matoto aviation, l’ouverture des enveloppes a été faite sous l’œil vigilant d’une forte délégation conduite par Mamadouba Toss Camara, le maire de ladite commune. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler aux enseignants que la réussite de ces examens dépend d’eux et a estimé que toutes les conditions sont réunies pour leur bon déroulement. « Le plus important, c’est de laisser les enfants travailler en toute indépendance et que chaque surveillant soit responsable.

Je pense que toutes les dispositions ont été prises, il faut que chaque surveillant soit responsable. La réussite de nos enfants est le plus important, c’est en cela que la Guinée de demain sera la meilleure », a lancé Mamadouba Toss Camara.

A son tour, le secrétaire général des Affaires religieuses a formulé des prières et au nom du gouvernement, a dit être convaincu de la réussite de cet examen. « Pour cette première journée, je suis très réconforté, très satisfait parce que j’ai trouvé l’ensemble des encadreurs sur place malgré cette forte pluie, les enfants également et chacun est animé d’un esprit de sérénité et d’honnêteté », s’est réjoui le représentant du gouvernement Beavogui.

Par ailleurs, le secrétaire général des Affaires religieuses a conseillé aux surveillants d’être plus sereins. « Aux surveillants d’être très sereins et qu’ils sachent que l’avenir de ces enfants dépend d’eux. Nous ne sommes pas là pour les effrayer, c’est juste une évaluation de niveau et nous comptons sur chacun pour sa bonne réussite ».

Pour cette année, ils sont 26265 candidats pour la commune de Matoto, dont 689 à avoir fait face à l’épreuve de rédaction dans ce centre Ahmed Sekou Touré au compte de cette première journée.

Mariame Mayi Cissé