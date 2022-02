EXCLU- Dr Ben Youssouf Keïta, grande figure de l’UFDG et bel ami de Cellou Dalein s’en va

Véritable coup de massue. Dr Ben Youssouf Keita, membre du conseil présidentiel et du bureau exécutif de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) s’en va. Le grand ami de près de deux décennies de Cellou Dalein Diallo et député de la 8è législature va très prochainement porter les couleurs d’une nouvelle formation politique.

Selon nos informations, il y a de cela deux mois environ que le parti -sans encore un agrément- dirigé par Dr Ben Youssouf Keïta, surnommé le « French doctor, a commencé à faire des démarches pour coopter des militants. Aujourd’hui, ce nouveau parti -baptisé mais sans certificat de naissance- se retrouve déjà avec des milliers d’adhérents et multiplie les réunions avec les différentes commissions pour les derniers réglages en prélude à sa toute première Assemblée générale aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

Interrogé par Mediaguinee, Dr Ben Youssouf Keïta, pionnier de l’implantation de l’UFDG en Guinée forestière et en Haute Guinée, avare de paroles a préféré ne pas commenter.

« Je n’ai rien à dire à propos. Pour le moment, tout ce qui me préoccupe, c’est de voir le président Cellou Dalein Diallo sortir blanchi et grandi de cette affaire de récupération des domaines de l’Etat et de Air Guinée », confie celui qui proclame « Sékou TOURÉ son héros et Cellou Dalein son idole » et dont le départ marquera longtemps l’UFDG et son leader.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08