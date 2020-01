Exclu du SLECG, Oumar Tounkara remonté : ‘’Aboubacar Soumah n’a ni la qualité ni la force ni la légalité de le faire” 

C’est une crise à l’issue incertaine qui s’annonce au sein du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG). Réunis ce mercredi au siège à Donka, le secrétaire général Aboubacar Soumah et son équipe ont décidé d’exclure de leur structure trois membres influents pour « haute trahison ». Il s’agit du secrétaire général adjoint Oumar Tounkara, le chargé à la presse et à la documentation Mohamed Bangoura et le chargé à la syndicalisation Aboubacar Sylla.

Joint par Mediaguinee, Oumar Tounkara, l’un des hommes influents du monde syndical guinéen a annoncé qu’il reste l’un des responsables du SLECG, réitérant son opposition à la grève déclenchée par sa structure.

” C’est une décision nulle et de nul effet. Aboubacar a été élu comme moi, il ne peut pas m’exclure du SLECG parce que j’ai dit qu’il faut attendre que la date arrive pour donner l’occasion aux élèves d’étudier, les enseignants d’enseigner, et faire confiance au chef de l’Etat. Pour ce motif, il ne peut pas m’exclure. C’est de nul effet. Je ne suis pas d’accord pour la grève parce qu’elle doit être le dernier recours du bon syndicaliste. Moi, je suis pour les négociations pour qu’on gagne et non pour qu’on perde. Il n’a ni la qualité, ni la force, ni la légalité de le faire. Il a été élu comme moi par un congrès et c’est le congrès qui peut m’exclure après une faute lourde selon le règlement et les statuts. Moi, je ne peux pas accepter que les élèves guinéens chôment tout le temps. Les parents paient de l’argent, le président a promis de régler notre problème, est ce qu’on va être en grève tout le temps ? Il faut tenir en compte du contexte, du moment et du rapport de force. Et, surtout de l’intérêt des enseignants », soutient-il.

Le SLECG, dans un avis de grève a appelé tous les enseignants à observer partir de demain jeudi une grève générale illimitée jusqu’à la satisfaction de leurs revendications dont le paiement des 8 millions de francs guinéens par enseignant.

Mohamed Cissé