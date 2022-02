EXCLU. Le CNRD intraitable, dit à Cellou, Sidya et Cie que « Doumbouya a déjà renoncé à son bail »

Visiblement, le CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement) ne reculera pas dans sa décision de récupérer les biens et domaines spoliés de l’Etat.

Ce lundi, 21 février, au camp Almamy Samory Touré, à Kaloum, huit leaders politiques dont Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré étaient face aux colonels Sadiba Koulibaly, Amara Camara, Balla Samoura et le secrétaire général du Ministère de la défense nationale.

Selon nos informations, l’équipe de CNRD a donné la parole à chacun des invités.

Cellou Dalein Diallo de l’UFDG -concerné par l’opération de récup- a réitéré son soutien à la campagne d’assainissement du foncier guinéen mais par et avec la justice. Non sans tirer sur le régime d’Alpha Condé. Tout comme Sidya Touré. Propos rejetés avec force par Alhoussein Makanéra Kaké qui dira que l’on ne peut pas avoir une position de dominant et acquérir un domaine de l’Etat. Argument soutenu par d’autres politiques dans la salle.

Côté CNRD, la fermeté et discipline ont été les mots forts. Sadiba Koulibaly, chef d’état-major général des armées et président de la Commission de récup des biens de l’Etat a indiqué que l’opération ira jusqu’au bout. Que « nul ou rien ne pourra empêcher le CNRD d’aller au bout de la procédure enclenchée ».

Le patron des armées a également informé les invités que le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a déjà renoncé à son bail de 60 ans, à Dixinn, banlieue proche de Conakry.

La rencontre qui a eu lieu à l’état-major a duré plus d’une heure 30 minutes.

Focus de Mediaguinee