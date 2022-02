EXCLUSIF. L’ex-Première dame Djènèkaba Condé est à Conakry

L’ex-Première dame de la République de Guinée Hadja DjénéKaba Condé, à Paris depuis des mois, est arrivée, ce mercredi, 23 février à Conakry, selon plusieurs sources concordantes.

Hadja Djéné Kaba Condé (photo d’archives)

Partie de la Guinée entre mars-avril (?) de l’année 2021, l’épouse du président Alpha Condé -renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS)- était en France pour ses soins.

A la chute de son mari en septembre dernier -qui sera finalement transféré à son domicile de Landréah-, Hadja Djéné avait remercié le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya et indiqué dans un message largement partagé dans les médias qu’elle rentrera au pays dès que « mon état de santé le permettra ».

» (…) Ramener mon époux le Professeur Alpha Condé à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m’apaise à plus d’un titre, rassure la famille et tout le peuple de Guinée. Comme vous le savez, je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale ; alors mon souhait serait que les filles et fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays, qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable. Femmes et jeunes de Guinée, je serais parmi vous très bientôt, dès que mon état de santé le permettra. (…) », avait écrit Madame Condé sur sa page Facebook.

Malgré la distance, l’ex-Première dame, selon une source proche de la famille, appelait régulièrement pour s’enquérir de la santé de son époux qui ses traitements à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Mediaguinee