EXCLUSIF. Alpha Condé invite à son investiture Hama Amadou, l’opposant d’Issoufou

Entre Alpha Condé et Mamahadou Issoufou, le divorce est consommé. Le principal opposant nigérien Hama Amadou –dont la candidature a été retoquée par la Cour constitutionnelle- est attendu à Conakry pour l’investiture du président guinéen Alpha Condé.

Joint samedi par Mediaguinee, l’opposant, depuis Niamey, a indiqué qu’il devait rallier Conakry ce dimanche, mais les frontières étant fermées pour cause d’élections locales, son voyage a été reporté. Probablement, le très populaire ancien président de l’Assemblée nationale du Niger sera en Guinée ce lundi soir.

Cette invitation du leader du parti Lumana-Fa, grande figure de l’opposition nigérienne, par le dirigeant guinéen est perçue comme un coup de grâce d’Alpha Condé à Mahamadou Issoufou -opposé aux 3è mandats- qui n’a pas été convié à la cérémonie de Conakry qui a lieu mardi.

Hama a été éliminé de la course à la présidentielle du 27 décembre prochain à cause de « son casier judiciaire et de sa condamnation en 2017 pour trafic de bébés nigérians’’.

Bangaly Touré