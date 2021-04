Exclusif. Amadou Diaby : “on a voulu m’abattre… J’ai préféré m’écarter de la gestion du football”

Depuis Kinshasa, capitale de la RDC (République démocratique du Congo), Amadou Diaby, le premier vice-président sortant de la Féguifoot (Fédération guinéenne de football) dit préférer s’écarter pour l’instant de la gestion du football guinéen. Il a bien voulu se confier à Mediaguinee pour en donner les raisons.

« Je viens de très loin. On a voulu m’abattre en me sortant définitivement du football en dépit de tout ce que j’ai apporté à ce sport depuis plusieurs années. Pour la petite histoire, quand la Guinée a été éliminée en huitième de finale par l’Algérie lors de la CAN 2019 en Égypte, on m’a fait porter le chapeau de la défaite. J’ai été considéré comme le seul et unique responsable de la contre-performance guinéenne. A un moment donné, j’ai eu l’impression que le ciel me tombait dessus à cause de toutes les attaques et la campagne diffamatoire dont j’ai été victime sur les médias et les réseaux sociaux. Heureusement, je n’ai pas cédé, même si à un moment donné, j’ai failli craquer. Convaincu de mon innocence, j’ai porté l’affaire devant le TAS qui m’a rétabli dans mes droits après plus d’une année de procédure. Mon honneur a été lavé et c’était le plus important pour moi. Du coup, après tout ce que j’ai vécu depuis juillet 2019 et après avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé de ne pas être candidat à ma propre réélection. Pour moi, quelque chose s’est cassé. La relation de confiance avec certains de mes anciens collaborateurs a pris un sérieux coup. Même s’il ne faut rien exclure dans la vie, j’ai préféré m’écarter pour l’instant de la gestion du football guinéen. Par contre, je ne quitte pas le milieu du football. », indique-t-il.

A rappeler que le congrès électif de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) est programmé pour le 14 mai prochain à Conakry. A ce jour, six candidats se sont déclarés pour occuper le poste de premier vice-président de l’instance dirigeante du football guinéen : Djibril Diarra ‘’Becken’’, Aboubacar Titi Camara, Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’, Almamy Seydou Sylla, Lucien Guilao et l’honorable Zalikhatou Diallo.

Cheick Camara