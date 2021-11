Exclusif. Colonel Doumbouya aux caciques de l’ancien régime : « vous avez tous trahi le président Alpha Condé »

C’est un colonel-président, béret rouge vissé sur la tête, visage fermé qui s’est adressé jeudi dernier aux caciques de l’ancien régime qui ont été soumis au préalable à une fouille avant d’accéder à la salle du palais Mohammed V. Mediaguinee vous fera l’économie de beaucoup de détails sur cette rencontre qui s’est déroulée loin des micros et caméras des médias.

Dans un discours au ton martial, le tombeur d’Alpha Condé le 5 septembre dernier -visiblement touché par la conférence de presse la veille au siège du RPG- a tenu a marquer son territoire.

A ses côtés, les colonels Sadiba Koulibaly, Amara Camara, Balla Samoura mais également le directeur général de la police national Ansoumane Camara « Baffoé », le colonel Doumbouya est resté debout avec ses invités tout le temps de son intervention.

Des heures plus tôt, les anciens ont eu un entretien bon enfant avec les proches du colonel.

Les yeux fixés dans le décor, le nouveau dirigeant de la Guinée arrive et charge gravement ses invités. Parmi eux, on peut citer entre autres Ibrahima Kassory Fofana, Amadou Damaro Camara, Tibou Kamara, Dr Mohamed Diané, Hadja Nantou Chérif, Bantama Sow et Oyé Guilavogui, grandes figures du régime déchu.

« Vous avez tous trahi le président Alpha Condé, vous l’avez trompé. Vous ne l’aimiez pas. S’il est devant vous aujourd’hui, il est capable de se jeter sur vous. Regardez l’état de nos routes…(…) « , aurait-il lancé, selon nos sources. Poursuivant, il a promis que chacun rendra devant la justice compte de sa gestion. Non sans réitérer qu’il n’y aura pas chasse aux sorcières.

Plus loin il assure que rien ne sera plus comme avant en Guinée. Avant de regagner son bureau.

Aussi, faut-il noter que les personnalités invitées n’ont pu placer mot, faute d’autorisation des nouvelles autorités.

Focus de Mediaguinee