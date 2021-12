Exclusif. Colonel Doumbouya : « y a rien »

On vous parlait d’un mouvement inhabituel ce mardi au palais Mohammed V de Conakry.

Joint par notre rédaction, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a rassuré au bout du fil.

Connu pour son calme, le colonel a juste confié à Mediaguinee qu' »il n’y a rien ». Avant de passer à autre sujet.

La capitale Conakry est depuis 13 heures ceinturée par des rumeurs après l’évacuation du personnel civil de la Présidence et de la Primature et l’important ballet de véhicules militaires entre le palais et la ville.

Aux dernières nouvelles, on apprend qu’un communiqué est en cours de rédaction pour être diffusé cette nuit.

Bangaly Touré