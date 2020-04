EXCLUSIF. Covid-19 : le président Alpha Condé félicite Cellou Dalein

Le président guinéen Alpha Condé a félicité lundi l’opposant Cellou Dalein Diallo -via un message par WhatsApp- pour avoir appelé ses militants “à la retenue et à la solidarité” en cette période de Covid-19.

« Je tiens à vous en féliciter. C’est tous unis que nous viendrons à bout de cette maladie », écrit le chef de l’Etat qui a décrété depuis mars dernier l’état d’urgence sanitaire pour contrer la pandémie qui a déjà touché plus de 600 personnes en Guinée dont 122 guéris et 5 décès.

Monsieur le Président de l’UFDG et cher Frère,

J’ai lu avec intérêt le communiqué en date du 19 Avril 2020 de votre parti appelant vos militants à la retenue et à la solidarité en cette période difficile que traverse notre pays et le monde entier. Je tiens à vous en féliciter. C’est tous unis que nous viendrons à bout de cette maladie. En conjuguant nos efforts de sensibilisation, nos concitoyens apprendront à respecter les gestes barrières et les autres mesures sanitaires.

