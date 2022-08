Exclusif. Des ministres maliens (retenus) à Conakry pour participer au conseil des ministres

La Guinée et le Mali continuent de célébrer leur vieille et fascinante relation. C’est une information d’une source généralement bien informée. Des ministres maliens [au nombre de 5] -arrivés discrètement à Conakry- pourraient participer -sauf dernière décision- au conseil des ministres de ce jeudi, 4 août au Palais Mohammed V.

Sont en Guinée depuis hier, les ministres maliens de l’Économie et des Finances, de l’Administration territoriale et de la décentralisation, du Commerce, des Transports et des Infrastructures et des Affaires étrangères.

Comme on le sait, pendant tout le règne du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, un ambassadeur guinéen au Mali participait au conseil des ministres et de même pour un ambassadeur malien à Conakry.

Locomotive du panafricanisme africain, la Guinée à travers son président de la transition veut réhabiliter la même pratique que Sékou Touré et Modibo on créée.

Le président Sékou Touré navait-il pas dit que la Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps…

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako