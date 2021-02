EXCLUSIF. Élection au Niger : ‘’c’est de la spéculation. Nous n’avons pas été à Conakry’’

La campagne bat son plein à Niamey pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février prochain. Une élection qui intrigue la sous-région ouest-africaine depuis la position du président Mahamadou Issoufou sur le troisième mandat en Afrique de l’Ouest.

Depuis quelques jours, plusieurs médias font état d’une présence du candidat de l’opposition (Rassemblement démocratique et républicain (RDR Tchandji) et ancien président du Niger Mahamane Ousmane (71 ans) et son allié Hama Amadou à Conakry.

Mohamed Bazoum à gauche avec le président Issoufou

Une information démentie par l’entourage de l’opposant que nous avons rencontré dans l’avion qui ramenait l’équipe du candidat de l’opposition à Niamey ce samedi 13 février 2021.

« C’est vraiment de la spéculation. Nous n’avons pas été à Conakry. Vous pouvez discuter avec Hama Amadou et le candidat Ousmane. Ils sont en business class.. », soutient notre interlocuteur.

Interrogé, Hama Amadou a ironisé par rapport à cette ‘’information’’, tout en nous demandant d’être un peu sérieux.

« Vous êtes un grand journaliste je suppose. Informez-vous au niveau de la police de l’aéroport ou d’autres sources crédibles. Il est évident que nous ne pouvons pas passer inaperçus… », a réagi Hama Amadou, l’allié du candidat Mahamane Ousmane.

Par ailleurs, selon une source proche du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA) Mohamed Bazoum (61 ans), celui-ci n’a aucun problème avec Condé. Il soutient que Bazoum s’est d’ailleurs entretenu avec Alpha Condé au téléphone.

Depuis la présence, le 15 décembre dernier, de Hama Amadou à l’investiture du président Alpha Condé à Conakry, certains amis communs à Issoufou et Condé ont fait savoir au chef de l’Etat guinéen que Bazoum Mohamed n’est pas Mahamadou Issoufou, a-t-on appris des sources proches d’Alpha et d’Issoufou.

Bangaly Steve Touré, depuis Niamey (Niger)