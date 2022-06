EXCLUSIF. Jean-Claude Brou à Mediaguinee : « Ibn Chambas a été reconfirmé. L’objectif, c’est… »

Présent à Ouagadougou, le président de la Commission de la Cedeao [Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest] Jean-Claude Kassi Brou a bien voulu se confier à Mediaguinee sur le choix de l’ambassadeur Mohamed Ibn Chambas comme médiateur en Guinée. A Lancaster Ouaga 2000 Hôtel, ex-Laico, dans le quartier résidentiel de Ouaga 2000, l’Ivoirien a révélé samedi que son institution est en discussion avec Conakry…

Mediaguinee : malgré la réticence de Conakry, la Cedeao a désigné à nouveau le 4 juin dernier à Accra un médiateur en Guinée. Pourquoi le choix de Mohamed Ibn Chambas?

Jean-Claude Kassi Brou : Oui, je pense que le sommet a reconfirmé l’ambassadeur Ibn Chambas comme médiateur pour la Guinée. Et nous espérons bien qu’effectivement ce processus va pouvoir se mettre en place. L’objectif, c’est de faciliter et de permettre qu’il y ait un dialogue qui puisse se mettre en place de manière effective pour permettre justement et contribuer au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. Donc, c’est ça l’objectif.

Est-ce que les autorités de Conakry ont accepté ?

Nous sommes toujours en discussion. Ce qui est important, c’est de maintenir le canal de la discussion.

Donc, vous ne serez pas à Conakry avec Ibn Chambas ?

Pour le moment, je suis à Ouagadougou et donc, en fonction du programme, nous allons voir comment est-ce que tout ça va s’organiser.

Par Bangaly Touré