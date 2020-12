Exclusif. L’ancien ministre K² demande à la maison d’édition de geler la vente de son livre

Qu’est-ce qui s’est passé depuis la dédicace du livre « La détention arbitraire d’Alpha Condé : rétablir la vérité » mercredi dernier dans un réceptif hôtelier de la place? Selon nos informations, le livre de l’ancien ministre Ibrahima Kalil Konaté (K²) ne sera pas dans les rayons des librairies. C’est l’auteur même qui en a décidé ainsi. Il aurait demandé à la Maison d’édition L’Harmattan Guinée de geler la vente du livre.

Dans ce livre dont la parution vient d’être arrêtée, le ministre de l’Education nationale avait écrit que le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et l’ancien ministre de la sécurité et député Sékou Koureissy Condé sont impliqués dans l’arrestation en 1998 du président Alpha Condé à Pinè (Lola).

“A la fin de la campagne, sachant que tous les leaders de l’opposition avaient demandé fermement à la population de refuser les résultats s’il y avait fraude, le gouvernement avait décidé de les mettre tous en résidence surveillée. En réalité, le Professeur Alpha Condé était celui qui était le plus visé et ils avaient décidé de l’arrêter. Le ministre de la Sécurité Sékou Goureissy Condé et son mentor Ibrahima Kassory Fofana étaient les plus acharnés. Kassory Fofana, qui se considérait comme le dauphin, avait fait une OPA (Offre publique d’achat) sur l’Etat et l’administration. Il avait tissé une véritable toile d’araignée sur l’appareil d’Etat. Pour lui, le professeur Alpha Condé était le seul obstacle à ses ambitions. Aussi, lorsque le président de la République a demandé à ce qu’il soit en résidence surveillée, ils l’en ont dissuadé arguant que dès qu’il est libéré, la Guinée serait envahie et le pouvoir renversé. Ils disaient détenir des preuves irréfutables. Le Président, dont le souhait a toujours été de l’éliminer de la scène politique, mieux de l’éloigner même du pays, leur a donné le feu vert”, a-t-il assuré.