Exclusif. Le langage ferme du colonel Doumbouya aux caciques de l’ancien régime

La rencontre avec les nouvelles autorités a pris fin jeudi au palais Mohammed V de Conakry. Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya qui a été moins long a livré « un langage ferme et de vérité », pour reprendre notre source, aux caciques de l’ancien régime. Ces derniers étaient face à la presse, hier mercredi pour demander entre autres la libération du président Alpha Condé.

Selon nos informations, le colonel a dit à ses invités qu’il n’y a pas d’amalgame possible entre le RPG ARC-EN-CIEL (formation politique) et des responsables qui ont géré ce pays et doivent rendre des comptes. Ajoutant que le moment venu, la justice fera son travail et que « tous ceux qui sont concernés par la mauvaise gestion répondront de leurs actes ».

A noter que cette rencontre a connu la présence de grands noms de l’ancien régime. Ce sont entre autres : Hadja Nantou Chérif, Sékou Condé, Amadou Damaro Camara, Ibrahima Kassory Fofana, Kiridi Bangoura, Ibrahima Kalil Kaba, Sanoussy Bantama Sow, Ibrahima Kourouma, Alpha Ibrahima Keira, Sékou Souapé Kourouma, Tibou Kamara, Oyé Guilavogui, Domani Doré, Alhoussein Makanéra Kaké, Mohamed Diané, Mamadi Camara, Ismaël Dioubaté, Gabriel Curtis, Mohamed Kamissoko. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee