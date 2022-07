EXCLUSIF. Le ministre des Affaires étrangères Morissanda est à Accra, porteur d’une lettre…

A moins de 48 heures du sommet ordinaire de la Cedeao [Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest] au Ghana, le ministre guinéen des Affaires étrangères est à Accra, la capitale ghanéenne.

Selon une source diplomatique, le ministre Dr Morissanda Kouyaté est porteur d’une lettre pour le président ghanéen et président en exercice de la Commission de la Cedeao Nana Akufo-Addo.

Toujours selon la même source, cette lettre contient des contre-propositions et la position de la junte par rapport au choix du médiateur Mohamed Ibn Chambas.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, est attendu ce vendredi à Conakry.

Il rencontrera le président de la transition Mamadi Doumbouya, samedi le 2 juillet au Palais Mohammed V.

Aux dernières nouvelles, Morissanda Kouyaté est arrivé à l’imposant palais présidentiel Flagstaff House d’Accra. Nous y reviendrons…

Bangaly Steve Touré, depuis Accra