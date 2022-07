EXCLUSIF. Omar Alieu Touray, président de la commission de la Cedeao : « les problèmes sont vraiment énormes »

🔴INTERVIEW🔴La Commission de la Cedeao [Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest] a un nouveau président. Son nom, Dr Omar Adieu Touray. Gambien de nationalité, le diplomate émérite a bien voulu accorder à Mediaguinee sa toute première interview. C’était à Accra au Ghana, en marge de la 61è session ordinaire des chefs d’état et de gouvernement de l’Afrique de l’Ouest. Dr Touray, dans un langage limpide, a déroulé les grands défis qui attendent son équipe pour une sous-région de paix, de progrès et de stabilité. Entretien…

Mediaguinee : Vous êtes le nouveau président de la commission de la Cedeao. Peut-on connaître les grands chantiers prioritaires de votre équipe…

Dr Omar Alieu Touray : je voudrais vous remercier pour cette occasion et je voudrais aussi saisir la même occasion pour exprimer mes remerciements aux chefs d’État qui viennent de me nommer en tant que président de la commission pour les quatre prochaines années. Et je voudrais leur demander de continuer à nous soutenir, à nous accompagner parce que nous prenons la fonction dans une période très difficile pour notre sous-région. Et je crois qu’avec leur soutien continu, nous allons tout faire pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la sous-région fait face actuellement.

Comment vous appréhendez ces problèmes, la tâche risque d’être rude pour vous ?

Ecoutez, les problèmes sont nombreux et ils sont aussi à plusieurs niveaux. Nous avons des problèmes sécuritaires comme vous le savez, des problèmes de sécurité alimentaire qui viennent de s’ajouter à nos problèmes, les problèmes de terrorisme qui nous menacent tous, qui menacent en fait le monde entier et surtout notre sous-région. Au-delà, il y a aussi le problème d’intégration régionale proprement dit parce que la CEDEAO, il ne faut pas l’oublier est une communauté qui souffre d’une intégration régionale. Pour l’instant, nous avons des défis à relever dans plusieurs niveaux, dans plusieurs secteurs. Il y a aussi les problèmes économiques auxquels les pays font face. Il y a le challenge lié à la monnaie unique qui est dans notre programme. Alors, si vous regardez, les problèmes sont vraiment énormes et c’est à nous sous la direction des chefs d’État, à trouver des solutions et à faire en sorte que d’ici à quelques années que notre région soit sur le bon chemin pour l’intégration régionale qui est le but principal de la CEDEAO.

Votre arrivée coïncide avec la période de restriction budgétaire au niveau de l’institution. Comment vous appréhendez le passage de 15 commissaires à 7?

En fait, l’objectif, c’est de faire plus avec moi. Au lieu d’avoir 15 commissaires, les chefs d’État sous les recommandations du conseil ont pris la décision de réduire le nombre de commissaires de 15 à 7. Alors, je vois que ça va être des tâches assez lourdes pour la commission mais je crois qu’il faut arranger les choses selon les priorités. L’intégration régionale couvre beaucoup de choses mais il faut faire ce qu’on appelle en anglais fast and fast. Peut-être, on doit donner la priorité aux différents éléments que nous allons regarder et c’est une question de stratégie. Comme les moyens ne sont pas suffisants, il faut qu’on développe une stratégie qui va nous aider à travailler.

Bangaly Steve Touré, de retour d’Accra (Ghana)