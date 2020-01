EXCLUSIF. Pendant ce temps, l’UFDG s’active à installer les conseils de quartier et district (copie)

L’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo n’entend pas courber l’échine devant le pouvoir. Pendant que le RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) et d’autres partis candidats aux législatives du 16 février prochain s’activent à aller au vote, le principal parti de l’opposition s’affaire à installer les présidents de conseils de quartier et de district.

Dans une circulaire en date du 14 janvier envoyée aux secrétaires fédéraux, secrétaires généraux de section et président de comités de base du parti, Cellou Dalein leur a demandé de « communiquer par écrit au maire de la commune concernée les nom et prénoms du président du conseil de quartier et de district selon le cas”, au plus tard le 31 janvier 2020. Motivant ainsi sa décision par l’arrêt de la Cour suprême du 26 décembre dernier.

Mediaguinee