EXCLUSIF. Pourquoi l’investiture du président Condé a été repoussée d’un jour…

On vous l’annonçait. L’investiture du président Alpha Condé prévue le 14 décembre prochain se tiendra finalement le 15. Sauf dernière décision. La cérémonie a été repoussée d’un jour. Et pour cause!

Le président Alassane Ouattara qui a été le premier à programmer son investiture prend fonction pour un troisième mandat le 14 décembre prochain. A cette cérémonie d’Abidjan, le président guinéen pourrait y prendre part. Et le lendemain, le président ivoirien est attendu à Conakry pour la même raison.

