Exclusif. Retour d’Alpha Condé : Conakry a failli se brouiller avec Abu Dhabi

Le retour hier vendredi, 8 avril d’Alpha Condé à Conakry a été obtenu non sans douleur par la junte. Au lendemain de l’arrestation de plusieurs dignitaires du régime déchu dont l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, tous poursuivis pour détournement de deniers publics. L’ancien président guinéen vivait tranquillement sa convalescence à Abu Dhabi -belle ville aux tours modernes et immenses centres commerciaux située sur une île du golfe arabo-persique- jusqu’à la fuite d’une liste manuscrite réorganisant son parti le Rpg Arc-en-ciel, d’une courte vidéo puis de l’audio explosif. Une sortie inattendue qui mit le palais Mohammed V dans tous ses états. En tête, le colonel Mamadi Doumbouya qui a aussitôt activé ses réseaux pour demander le retour de celui qu’il a destitué le 5 septembre dernier. Outre la note verbale du ministre des Affaires étrangères consultée par Mediaguinee, Conakry, selon des sources dignes de foi, aurait même menacé de rompre ses relations avec les Emirats arabes unis si Alpha Condé ne rentrait pas immédiatement. Mettant en avant la paix dans le pays. Beaucoup de grands noms guinéens et étrangers ont joué discrètement les bons offices pour éviter le clash. Surprise, vendredi matin, les Emiratis signifieront à Alpha Condé la fin de son séjour à Abu Dhabi.

Mais que dit la note verbale du ministre des Affaires étrangères adressé à son homologue émirati Mohamed al-Shamsi? Dr Morissanda Kouyaté, patron de la diplomatie guinéenne qui fut au centre de tous les échanges entre Conakry et Abu Dhabi a fait noter que son pays ne peut plus admettre les agissements de l’ancien président qui pourraient compromettre la stabilité du pays.

« (…) Le ministre [des Affaires étrangères] a aussi clairement indiqué aux autorités emiraties que les récents agissements de l’ancien président, Monsieur Alpha Condé sont une réelle menace pour la paix et la stabilité en Guinée, et qu’ils violent les termes de la lettre d’engagement signée par la CEDEAO, ainsi que l’esprit de l’action humanitaire que le president de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a volontairement prise en sa faveur. A ce titre, le ministre guineen a informé le ministre émirati des Affaires étrangères que les plus hautes autorités guinéennes demandent que l’ancien président soit rendu à la partie guinéenne dans les meilleurs délais, et qu’une date serait annoncée ultérieurement. En conséquence, le ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger informe le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes Unis que la date pour le retour de Monsieur Alpha Condé en Guinée est fixée au vendredi 25 mars 2022 avec la précision que tous rapports médicaux sont non suspensifs et devront suivre Monsieur Condé en Guinée, si necessaire », indique la correspondance diplomatique en date du 23 mars dernier.

Extrait de la note verbale…

Et malgré cette sortie, Alpha Condé ne regagnera Conakry que deux semaines après. Comprenez alors tout le branle-bas…

Mediaguinee