EXCLUSIF. Transition en Guinée, Doumbouya : les confidences du président Embaló à Mediaguinee

Dans une suite présidentielle de l’imposant San Carlos Hôtel de la plus grande ville américaine de New York qu’il occupe, le président en exercice de la Cedeao et président de la Guinée-Bissau a accepté volontiers de recevoir Mediaguinee.

Dans une atmosphère détendue, le numéro un bissau-guinéen, les yeux derrière ses lunettes, a ouvert son cœur au journaliste Bangaly Steve Touré.

Le président a révélé ce qu’il s’est dit avec le colonel-président Mamadi Doumbouya à Conakry, sa solution pour une transition réussie en Guinée. Le locataire du palais rouge de Bissau a également fait part de ce qui le fâche avec le dirigeant guinéen pour qui il n’a pas eu de mots tendres. Non sans fustiger les attaques tout azimuts contre sa personne. Le général jure qu’il n’a rien contre personne mais qu’il se battra pour le respect des principes librement signés par les États membres de la Cedeao.

Mediaguinee vous fera voyager très prochainement dans les confidences de Embaló.