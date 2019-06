Exclusion de Bah Oury de l’UFDG : la Cour d’Appel déboute le camp de Cellou Dalein 

La cour d’appel de Conakry a rendu ce mardi, 25 juin sa décision dans l’affaire de l’exclusion de Bah Oury de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti d’opposition en Guinée, dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Dans sa décision, cette juridiction de second degré a confirmé la décision rendue par le tribunal de première instance de Dixinn, qui a avait estimé que l’exclusion de Bah Oury au sein de l’UFDG était illégale parce que non conforme aux statuts et règlement du parti.

Pour Me Alsény Aïssata Diallo, avocat des demandeurs, ses clients vont déposer aujourd’hui un recours de pourvoir auprès du greffier en chef de la cour d’appel pour que la Cour suprême soit saisie.

Pour sa part, l’avocat de Bah Oury se dit satisfait de la décision rendue et estime que c’est le droit qui a été dit.

Thierno Sadou Diallo