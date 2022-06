Exclusion des leaders ? « Il n’y a aucun plan de promotion ou d’élimination de Paul ou de Pierre » (Mory Condé, MATD)

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a, lors de son passage dans l’émission « Mirador » de Fim Fm, de ce lundi 20 juin 2020, profité de l’occasion pour répondre à certains acteurs qui crient déjà qu’il existerait au sein du gouvernement des plans pour exclure des leaders politiques à la présidentielle.

À en croire Mory Condé, à date le gouvernement de la transition auquel il appartient n’a pas fait cas d’éliminer un leader quelconque.

« Dans toute l’opinion de façon générale, aujourd’hui je puis vous dire qu’au niveau du Gouvernement ou au niveau du CNRD, il n’y a aucun plan de promotion ou d’élimination de Jean Paul ou de Jean Pierre. Les personnes qui se donnent le plaisir de le dire que nous sommes dans la logique de faire promouvoir Paul ou nous voulons éliminer Pierre, ces communications ou ces affirmations n’engagent que ces personnes mais au sein du gouvernement pour le moment, les 20 et quelques conseils des ministres ou conseils interministériels auxquels j’ai participé, je n’ai pas connaissance qu’on ait discuté de ça, a-t-il précisé.

Poursuivant, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a ajouté ceci: « Au gouvernement, je suis le seul, s’il y a une question concernant les politiques, même pour le déplacement de certains ou il y a eu des petits bruits à l’aéroport ou par-ci par-là, lorsqu’un politicien a un problème particulier lorsque vous saisissez le PM il va te dire non, non, appelle Mory, appelez le ministre de la Décentralisation, c’est vraiment lui qui gère ça. Je peux vous dire que je ne pense pas qu’il y ait des discussions, des débats sur des leaders politiques et que je ne sois pas associé. Je ne pense pas que ça puisse avoir lieu

Et moi de toutes les réunions auxquelles j’ai participé, de tous les conseils ministriels ou interministériels auxquels j’ai participé, on n’en a jamais fait cas ».

Mamadou Yaya Barry