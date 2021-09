Exclusion membres du gouvernement et institutions dissoutes : “si la justice est la boussole, on devait la laisser écarter” (Makanéra)

Le lundi dernier, à la télévision nationale, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a procédé à la publication officielle de la charte de la transition. Contrairement à la promesse du colonel Mamadi Doumbouya de n’exclure personne de la transition, la charte est claire, les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes à la date du 5 septembre 2021, ne peuvent être désignés au Conseil National de la Transition. Une décision un peu contraire, selon l’ex-député Alhoussein Makanéra Kaké et ancien ministre de la Communication, à la volonté affirmée.

« Lors de la prise du pouvoir, le colonel Doumbouya, a dit qu’il n’y aura pas d’exclusion et que la justice doit être la boussole. À l’intérieur de cette charte, nous avons des articles qui se contredisent. L’article 9 parle de l’égalité des droits entre tous les citoyens. Ils sont égaux devant la loi et devant leurs droits ils sont tous égaux. Ils sont tous électeurs et éligibles. Si on revient pour dire au CNT, tous ceux qui étaient dans les institutions dissoutes et les anciens membres du gouvernement ne peuvent faire partie, est-ce que ces deux individus sont égaux ? Je ne pense pas », a-t-il estimé.

Pour cet ancien député du régime Condé, la justice devant servir de boussole dans le gouvernement de transition, il revient à la justice d’écarter ou d’exclure.

« Au fond, si la justice est la boussole, on devait laisser la justice écarter. Parce que même en Allemagne après la seconde guerre mondiale, on n’a pas pris tous ceux qui ont géré pour les mettre en prison. On a organisé un procès. Il y a des gens qui étaient très proches de Adolph Hitler qui sont devenus des héros. Pour vous dire qu’on peut être proche d’un dictateur et être un bon. Je parle de Joseph Keskel, son médecin masseur. Il a sauvé beaucoup de personnes. Prendre tout le monde comme ça et mettre dans le même panier, vous pensez que c’est normal ?

Je prends un petit exemple, mon petit frère Tokpa Jean, il est jeune, il n’a jamais travaillé dans l’administration, il est élu député il n’y a pas deux ans. Le simple fait de participer à une élection où le principal opposant n’a pas participé, on dit que ceux qui sont députés ne peuvent pas faire. Parce que le FNDC dit que nous ne devons pas faire partie. L’élection présidentielle, si Cellou avait gagné, qu’est-ce qu’ils allaient dire. Parce que ceux qui sont à l’assemblée ne sont pas tous membres de la mouvance présidentielle, ils ne sont pas tous favorables ni à la nouvelle Constitution, ni au troisième mandat du Professeur Alpha Condé. Il y a des gens qui ont dénoncé. Donc le FNDC les poursuit tout simplement parce qu’ils ont participé à une élection à laquelle Monsieur Cellou Dalein n’a pas participé », a déclaré l’ex-ministre.

Maciré Camara