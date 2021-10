Exécutions de 70 Guinéens en 1971 : « nous demandons aux nouvelles autorités de réhabiliter nos parents » (Halimatou Dalein)

À l’occasion du 50ème anniversaire de l’exécution des dizaines de Guinéens en 1971 suite au complot Kaman-Fodéba, les familles des victimes se sont recueillies ce lundi 18 octobre sur la fosse commune. Elles continuent de demander justice.

Présente sur les lieux, Hadja Halimatou Dalein Diallo, l’épouse de Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, fille de l’une des victimes des exécutions, réclame la justice, le pardon et la reconnaissance car « les gens ont été tués à tort ».

« Je vais vous rappeler que je suis la fille de l’une des victimes. Je suis là dans ce cadre. C’est une énième fois que nous venons ici, prier pour nos parents et souhaiter la réhabilitation des nos parents victimes, qui ont été tués ici, qui ont été torturés. Ils ont contribué à la construction de cet État. Ils ont contribué à l’indépendance de la Guinée. Ils méritent mieux que ça. Aujourd’hui, comme je l’ai dit tantôt, la Guinée a changé, nous demandons aux nouvelles autorités de réhabiliter nos parents. C’est ce que nous souhaitons, parce qu’ils le méritent. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités de réhabiliter nos parents. Nous en avons besoin », a plaidé Hadja Halimatou Dalein Diallo.

Outre, les familles des victimes, le Premier ministre et sa suite se sont aussi recueillis au camp Boiro en mémoire des victimes.

Mamadou Yaya Barry

