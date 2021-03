Exhumation des corps enterrés dans les fosses communes : ‘’je crois que le chef de l’Etat fait fausse route’’ (Oyé du PDG-RDA)

Alors que le Président de la République au cours d’une conférence la semaine dernière a déclaré avoir demandé l’aide des Nations Unies pour l’exhumation des corps des victimes du Camp Boiro, sous le régime de feu Ahmed Sékou Touré, le jeune Oyé Béavogui, actuel président du PDG-RDA estime qu’Alpha Condé ne devrait pas faire dans la demi-mesure.

Selon lui, les fosses communes du règne d’Ahmed Sékou Touré ne sont pas les seules inscrites dans l’histoire de la Guinée.

« Je crois qu’à ce niveau, il n’y a pas de demi-mesure. Nous disons très clairement que l’histoire de la première République, l’histoire de la Guinée de façon générale, nous nous l’assumons au niveau du parti, en tant que patriotes, en tant que révolutionnaires. Et il n’est pas question que le Chef de l’Etat crée une sorte de demi-mesure parce que le peuple de Guinée sait, tous les citoyens, tous les compatriotes savent qu’autant il y a eu de fosses communes sous la première République, autant il y en a eu sous la deuxième République, autant il y en a eu sous son règne. Donc à ce niveau, solliciter les Nations Unies pour faire un travail de devoir souverain, je crois que le Chef de l’Etat fait fausse route. Et de toute façon, nous avons dit que nous ne sommes pas contre aucune position de renforcement de la cohésion et de l’unité nationale », estime-t-il.

Poursuivant, il dira que « de toute façon, la question ici liée aux fosses communes est une conséquence pratiquement d’un certain nombre de série d’évènements qui a emmené à l’époque le premier régime à pouvoir agir de la sorte. Et si cela doit être fait, ça demande des préalables. C’est pourquoi nous avons proposé au gouvernement, à l’Etat guinéen au-delà de toutes ces revendications d’intoxication et de diffamation sur le régime du PDG, le régime du président Ahmed Sékou Touré, que le gouvernement ait la responsabilité, le courage et l’audace d’organiser une conférence souveraine où leaders politiques et dirigeants, bien entendu des témoins oculaires, tous ceux qui se disent victimes, tous ceux qui se disent être victimes, bref, toutes les couches de la nation peuvent participer et chacun pourra donner sa position. Je crois qu’à l’issue de ces différentes recommandations, le gouvernement pourra bien entendu prendre position. Mais se lever un beau matin et demander aux Nations Unies de venir exhumer les fosses communes liées au Camp Boiro, comme si c’était seulement le camp Boiro qui avait enterré les gens dans une fosse commune, cela est injuste et pas équitable. Comme je l’ai dit, autant il y en a eu sous la première République, autant nous en avons eu sous la deuxième République et sous son règne. Macenta, c’est le cas le plus récent et ce sont des fosses communes que nous avons enregistré quand il y a eu confrontation entre deux ethnies. N’Zérékoré, on en parle pas depuis le cas de Zogota et récemment tout ce qui s’est passé. Donc il n’y a pas de demi-mesure. Si cela doit être fait, il faut que ça soit fait de façon générale et globale. Pas question de vouloir jeter l’anathème sur le président Ahmed Sékou Touré par rapport à la première République. »

Avant de terminer, Oyé Béavogui a assuré que le PDG-RDA abordera le sujet à l’interne quant à cette question d’exhumer les corps enterrés dans les fosses communes sous le règne d’Ahmed Sékou Touré.

Maciré Camara