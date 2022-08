Exigeons des autorités…, de la Cedeao et du G5 la refondation totale du système actuel de partis politiques en Guinée (Bogola Haba)

🔴TRIBUNE] Comme nous le réclamons déjà dans le cadre de la Réfondation en cours en Guinée, la dissolution des partis politiques actuels en faveur d’un nouveau systeme politique á deux ou trois partis forts, impersonnels, transversaux et démocratiques est déjá actée par plusieurs de nos compatriotes qui analysent objectivement comme nous le systeme actuel des partis politique basé sur l’ethnie et sur l’omniprésence d’une seule personne á la tête du parti comme principal financier et eternel candidat á toutes les élections et protecteur du systeme mafieux d’impunité sur fond d’influence subjective sur les politiques publiques comme la celle de la Justice et de l’autorité de l’ Etat.

Pour une nouvelle Guinée, veuillez nous réjoindre au #fndt pour la défense des idées réformatrices pour la Réfondation de la Guinée pendant cette periode exceptionelle de Transition sous le Colonel Mamadi Doumbouya.

En lieu et place des manifestions violentes de résistance aux réformes engagées par les militaires pour vouloir protégés ceux qui sont en conflit avec la loi et défenseur du systeme politique défaillant actuel ou des missions de la CEDEAO axée uniquement sur la durée de la transition pour pour plaider la cause de ceux qui sont en conflit avec la loi, mobilisons nous plutôt pour exiger du CNRD, du CNT, du Gouvernement, du systeme judiciaire, de la HAC mais aussi de la CEDEAO et des Partenaires Technique et Financiers du G5, la poursuite et l’accélération des réformes en Guinée et cela avant que nous partons aux futures élections á partir de 2024 comme plannifier dans l’agenda de la Transition.

fndt, Mon Devoir,Ma Patrie

Keamou Bogola Haba

Cordinateur National du FNDT