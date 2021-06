Exploitation artisanale de l’or : la ville de Labé bondée d’orpailleurs en partance pour Kounssitel

Depuis trois jours, la ville de Labé est bondée monde composés de jeunes venus de la Haute Guinée, en partance pour la sous-préfecture de Kounssitel, préfecture de Gaoual où une nouvelle mine d’or aurait été découverte.

Si certains partent à motos, d’autres par contre, empreintes des minibus pour s’y rendre. Déjà, plusieurs gares routières de Kounssitel ont été improvisées à la hâte dans la capitale du Foutah-Djallon (Labé). A la question de savoir qu’est-ce qui motive son voyage dans cette zone, ce jeune d’une trentaine d’années, marié et père de 5 enfants venu de la préfecture de Mandiana laisse entendre :

« On m’a convaincu d’aller là-bas parce que les premières personnes qui ont été nous ont encouragé d’aller. C’est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de tenter d’aller à Kounssitel. Et nous y allons pour tenter notre chance. Quand on appelle les gens qui sont là-bas, ils nous encourager d’y aller. J’ai appris que les gens gagnent vraiment de l’or. C’est pourquoi je vais aller voir, c’est mon travailler depuis 3 ans. Parfois je gagne et parfois aussi non. La différence entre cette mine d’or et les autres, c’est qu’à Kounssitel, nous n’allons pas en profondeur. C’est à partir de 50 centimètres ou 60 centimètres. Donc il n y a pas de risque d’éboulement. Mais vers chez nous, il faut aller jusqu’à 30 mètres ou 45 mètres après vous renter dans un trou », nous confie Aly Yombouno.

De son côté, ce jeune venu de Kouroussa dit avoir l’espoir de sortir de la pauvreté avec cette découverte de l’or à Kounssitel et demande à tous les jeunes de Guinée de saisir cette opportunité.

« Je suis venu avec des amis au nombre de quatre (4) personnes. Nous sommes venus en voiture, mais nous avons nos motos avec. Nous allons les embarquées à bord un véhicule pour aller à Kounssitel. J’ai l’espoir que je vais gagner de l’or là-bas parce qu’il y a beaucoup j’apprends qu’il y a en a beaucoup. C’est ce qui m’a d’ailleurs motivé d’aller. Je suis marié et j’ai trois enfants. Je demande à tous les jeunes d’aller à kounssitel chercher de l’or, car c’est une chance pour nous », demande Traoré Aboubacar Sidiki.

Cette nouvelle destination ne laisse pas les jeunes de Labé indifférents. Mamadou Oury Diallo, domicilié au secteur N’Djolou, quartier pounthioun, s’inscrit dans cette logique.

« Moi, je vois cette nouvelle découverte comme quelque chose de merveilleux. Je suis très content et je demande à la jeunesse de prendre du courage. Au lieu de sortir pour aller mourir à la méditerranéen, s’il y a une cette opportunité qui nous souris, il faut la saisir. Donc aller chercher, c’est ce qui nous revient. Et On apprend qu’il y a de l’or là-bas. Les habitants de Kounssitel aussi ont confirmé qu’il y a de l’or en abondance. Comme c’est le début, je demande à la jeunesse de profiter. Quand tu gagnes, tu peux venir commencer le commerce. Il y a des gens ici qui ne font rien, même manger, c’est difficile pour eux. Donc il faut saisir cette opportunité avec les deux mains », explique-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

