Exploitation des enfants : le phénomène gagne du terrain impunément à Kankan

L’un des phénomènes qui gangrène la société et qui est encore plus vif dans la commune urbaine de Kankan, est l’exploitation économique des enfants. En faisant un tour dans les différents marchés ou sur les routes de la ville, on les rencontre avec des paniers de galettes sur la tête ou avec de l’eau fraîche. À cause de ce petit commerce à la sauvette qu’ils entreprennent dès le bas âge, la plupart de ces enfants perdent la chance d’être scolarisé.

Mariam Traoré, est une petite fille, qui est âgée d’une dizaine d’années, mais déjà, elle connaît presque tous les secrets du commerce, mais ne peut prononcer aucune phrase correcte en français. Elle revend pour sa tante des sachets d’eau fraîche. A en croire ses mots, cette dernière connait bien le moyen de stimuler sa motivation.

« J’aide la petite sœur de ma maman en revendant pour elle les sachets d’eau glacée. Sinon ma propre mère, revend des draps au quartier Sans-fil. Pour m’encourager, elle me donne quelques fois de l’argent. Mais quoi qu’il en soit, j’encourage mes camarades qui en ont la chance, d’étudier car, c’est sans doute la meilleure chose à faire et je le regrette profondément aujourd’hui », dit-elle.

Sa camarade Tady Condé, elle, a la chance d’être scolarisée. Elle fait la 6ème Année. C’est d’ailleurs pour acheter ses fournitures scolaires, qu’elle s’adonne beaucoup à son petit commerce.

« Je suis principalement à la recherche d’argent pour acheter mes fournitures scolaires. Au moment de la fête aussi, on m’achète des tenues de fête avec les économies que je fais. Moi, je fais la 6ème Année, après l’école à 12heures, je reviens toujours en ville pour revendre mes pastèques. J’encourage mes camarades à venir en aide à leurs mamans parce que si les enfants sont nombreux, le père ne peut pas tout faire à la maison », explique-t-elle.

C’est par manque de moyens que plusieurs parents envoient leurs enfants dans la rue pour revendre des articles, explique cette mère de famille sous couvert de l’anonymat.

« Nous n’avons pas assez de moyens pour satisfaire nos besoins et ceux de nos enfants, c’est pourquoi nous les envoyons souvent vendre de l’eau en ville. L’argent qu’ils gagneront là-bas peut servir à leur acheter des habits pendant les fêtes », dira-t-elle.

Il convient de signaler que cette activité n’est pas souvent sans conséquence pour ces jeunes filles. Car la majorité d’entre elles qui sont victimes de viol, ont soit 8, 9 ou 10 ans en moyenne et sont le plus souvent amadouées par leurs bourreaux qui se font passer pour des clients.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél: 623 77 06 09