Explosion d’une grenade à Labé : ‘’Ben Laden’’ réfute toute responsabilité dans ce drame (chef quartier)

Visiblement, l’affaire dans l’explosion d’une grenade dans le secteur Dionga, quartier Poréko tuant quatre enfants le dimanche 07 juin dernier est devenu un véritable feuilleton à rebondissement dans la commune urbaine de Labé. Après la publication des résultats préliminaires par N’Falou Doumbouya, procureur près le tribunal de première instance de Labé inculpant le capitaine Hassimiou Diallo, communément appelé ‘’ Ben-Laden’’ ou ‘’Guerre-Mondiale’’, militaire à la retraite.

La rédaction de votre quotidien en ligne est entrée en contact avec le président du conseil de quartier de Poréko, qui est revenu sur ce que la perquisition domiciliaire a donné comme résultat.

« C’est le mercredi dernier que la brigade de recherche m’a appelé le matin pour me dire qu’ils m’attendent à Dionga où l’explosion de la grenade a eu lieu le dimanche. Directement, j’ai appelé le chef secteur de Dionga et nous sommes allés ensemble sur les lieux pour servir de témoins. Aussitôt arrivés, les services de sécurité nous ont fait comprendre qu’ils sont là pour faire une perquisition dans les domiciles des militaires retraités. Donc nous avons commencé par le domicile du capitaine Hassimiou qui, sans difficulté nous a autorisés de fouiller sa maison. Après avoir fini de fouiller l’intégralité de la maison en vain, ils se sont dirigés vers les toilettes externes. C’est là qu’ils ont retrouvé un vieux sac ; à l’intérieur du sac se trouvait un bidon de 10 litres qui contenait trois grandes identiques à celle qui a explosé, qui était suspendu dans les toilettes. Interrogé par les agents si les grenades lui appartiennent, le capitaine Hassimiou a répondu par la négation, tout en reconnaissant qu’elles ont été retrouvées dans ses toilettes. Selon lui, il ne connait pas qui a déposé ces grenades à cet endroit, et que c’est l’œuvre de ses ennemis, de préciser qu’il est victime d’une haute trahison » précise Ibrahima Sory Diallo président du conseil de quartier de Poréko, avant de renchérir.

« C’est après la fouille du domicile du capitaine Hassimiou, le lendemain les agents se sont dirigés chez les autres militaire retraités pour procéder à la même opération», conclut notre interlocuteur.

Suite à son interpellation, l’incriminé a été mis sous mandat de dépôt, et incarcéré à la maison centrale de Labé en attendant son jugement. Nous y reviendrons…

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

