Explosion d’une grenade à Labé : ‘’Ben Laden’’, un militaire à la retraite inculpé (procureur)

Le procureur du tribunal de première instance de Labé a animé un point de presse ce vendredi 12 juin 2020 à son bureau. Il tenait à éclairer la lanterne de l’opinion nationale et internationale sur l’explosion de la grenade qui a coûté la vie à 4 mineurs le dimanche 7 juin 2020. Cette sortie médiatique de N’Falou Doumbouya intervient après près d’une semaine des faits dans le secteur Dionga, quartier Nadhel.

A en croire N’Falou Doumbouya, l’incriminé dans cette affaire se nomme Capitaine Hassimiou Diallo, un militaire à la retraite, communément appelé ‘’Ben Laden’’ ou ‘’Guerre Mondiale’’. Il est né en 1950 à Dinguiraye, et a intégré l’infanterie de l’armée guinéenne le 13 mai 1967. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2010. D’entrée de jeu, N’Falou Doumbouya est revenu sur l’identité et l’âge des victimes avant de se prononcer sur le type de grenade qui a explosé.

« Il s’agit de Thierno Mamoudou Sow 14 ans ; Adbourahmane Diallo 4 ans ; Mamadou Binthè Diallo 5 ans ; Saïkou Yaya Bah 4 ans et Fatoumata Diaraye Bah 7 ans mais cette dernière n’a subi que des blessures. A préciser que dans le cadre des enquêtes, les officiers de police judiciaire ont procédé à un métrage et ont conclu que le secteur où l’explosion de la grenade a eu lieu est situé à 5 km du Camp El Hadj Omar Tall, à 2 km de la base aérienne et a 1 km du centre d’instruction communément appelé quatrième compagnie. Continuant les enquêtes, les officiers de police judicaires se sont rendus le même jour au camp El Hadj Oumar Tall et ils ont visité le magasin abritant les grenades à l’effet de les comparer à celles retrouvées sur le site de l’explosion. Il en est résulté que les grenades stockées officiellement dans le magasin du camp ne sont pas de la même catégorie que celles qui se trouvaient sur le site de l’explosion. Mais plutôt la catégorie des grenades trouvées sur le site fait partie d’un lot de grenades qui a été offert par la France à la Guinée en appui lors des agressions rebelles de 2000, et qui ont distribuées le long des frontières sud de la Guinée, c’est-à-dire à Pamelape dans Forécariah, à Madina Oula dans Kindia, à Kissidougou et Guéckédou » explique N’Falou Doumbouya, avant de renchérir en ces termes :

« Le commandant du camp El Hadj Omar Tall, affirme que cette catégorie de grenades n’a pas été distribuées dans les régions militaires du pays, et que seul les militaires déployées le long de ces frontières peuvent détenir ce type de grenades. Etant entendu que beaucoup de militaires retraités habitent le quartier Poréko, nous procureur de la République, sur demande de la brigade de recherches, avons adressé à cette unité une réquisition afin de perquisitionner les domiciles respectifs des militaires retraités qui habitent ces lieux en vue de saisir toutes pièces à conviction pouvant être en relation avec l’enquête. »

Dans sa déclaration, N’Falou Doumbouya nous confie que suite aux enquêtes, un militaire à la retraite nommé Hassimiou Diallo, communément appelé ‘’Ben Ladin’’ ou ‘’Guerre mondiale’’ dont des grenades similaires ont été retrouvées derrière la maison a été mis sous mandat de dépôt.

« En exécution de cette réquisition des officiers de la police judiciaire ont découvert en la présence constante du capitaine Hassimiou Diallo, militaire retraité et deux responsables locaux dont le chef de secteur de Dionga et président du conseil de quartier de Poréko trois grenades offensives, et une tenue de camouflage qui ont été emballées et gardées dans les toilettes de son domicile. Suite de quoi, le capitaine Hassimiou Diallo a été conduit à la brigade de recherche, interrogé et déféré au parquet d’instante de Labé, le 11 juin 2020 aux environs de 16 heures. Le même jour, nous avons saisi M. le juge d’instruction conformément aux articles combinés 198 et 235 du code de procédure pénale, a inculpé et placé sous mandat de dépôt, le capitaine Hassimiou Diallo, pour des faits de détention illicite d’arme légère et dépôt dans une intention criminelle d’un engin explosif. Des faits qui sont prévus et réprimés par les dispositions combinées des articles 512, 510, 848 et 849 du code pénal », conclut le procurer du tribunal de première instance de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83