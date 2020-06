Explosion d’une grenade à Labé : le récit d’un drame sans précédent conté par une rescapée de 7 ans

Dans une de nos précédentes dépêches, nous vous disions que dans la matinée du dimanche 07 juin 2020, quatre enfants ont perdu la vie dans l’explosion d’une grenade. Un drame qui s’est produit dans le secteur Dionga, quartier Poréko dans la commune urbaine de Labé. Selon l’une des rescapées âgée de 7 ans, ses amis et elle étaient partis à la recherche des fruits sauvages lorsqu’ils ont trouvé un sac contenant quatre grenades abandonnées en brousse. L’explosion a eu lieu lorsqu’ils jouaient avec les grenades, tout en ignorant le danger.

Trouvée dans son lit de malade, elle témoigne.

« Nous étions partis à la recherche des fruits sauvages. Moi, j’étais sur l’arbre en train de cueillir les fruits sauvages, les autres étaient en bas. C’est en ce moment qu’il y’a une explosion. Nous étions au nombre de 6 personnes. Il s’agit de Saïkou Yaya, moi, Hassanatou, Abdoul, Mamadou Binthè, et Thierno. J’étais en compagnie de mes frères et sœurs, certaines victimes sont plus âgées que moi. Lorsqu’il y’a eu explosion, je suis allée informer ma mère », explique Fatoumata Diaraye.

Pour le chef du quartier de Poréko, ces grenades ont été transportées sur ces lieux par des personnes mal intentionnées.

« Si des grenades militaires se retrouvent sur un lieu comme ici dans notre village, c’est puisqu’elles ont été transportées. Nous avons perdu quatre de nos enfants, deux sur place, les deux autres à l’hôpital » dira Ibrahima Sory Diallo.

Sur les lieux, trois autres grenades ont été retrouvées dans le sac. Quant au maire de la commune urbaine de Labé, une enquête sera ouverte pour retrouver et traduire en justice les auteurs.

« Nous avons retrouvés trois grenades qui n’avaient pas encore explosé. Nous sommes vraiment terrifiés. Dans un pays normal, quand il y’a des situations de ce genre, des enquêtes doivent être menées. Pour ce cas-là, nous promettons que nous allons exiger que des enquêtes soit menées afin que les coupables soient retrouvés et punis à la hauteur de leur forfaiture », promet Mamadou Aliou Lally Diallo.

A noter qu’après autopsie, les corps des quatre victimes ont été mis à la disposition des familles pour être inhumés aux environs de 16h 30 au cimetière de Dionga.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83