Expulsion de l’étudiant Fodé Cissé atteint d’une tumeur : la version du médecin-traitant…

Nous vous en parlions dans l’un de nos précédents articles. Fodé Cissé, étudiant d’une trentaine d’années, atteint d’une tumeur cervico-latéral, a été expulsé récemment de l’hôpital Jean Paul 2 sis dans la commune de Ratoma. Pour cause, le refus de son jeune frère Lamine Cissé de se conformer à une des règles sanitaires instaurées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Coronavirus. Notamment le port obligatoire des masques. En tous cas, si l’on en croit les propos de Professeur Bangaly Traoré, responsable du service de cancérologie dudit hôpital, contacté jeudi par mediaguinee, le patient a été renvoyé pour des soins ambulatoires. Réaction…

« J’ai la responsabilité de l’environnement des salles d’hospitalisation, la sécurité des patients et des agents de santé qui viennent travailler dans le centre pour offrir des soins aux patients. Lorsque je constate que la présence d’un individu qui ne respecte pas les mesures d’urgence sanitaire, et qui met en danger la santé non seulement de son patient, mais aussi des autres patients qui sont hospitalisés dans la même salle, je n’ai pas d’autre choix que de séparer les patients en changeant les régimes de soin de ce patient. Donc en changeant le régime du patient et en lui demandant de revenir pour les soins à titre ambulatoire. Monsieur Cissé (jeune frère du malade ndlr) a été interpellé à plusieurs reprises pour le port des masques à l’intérieur de la salle. Et, Vous savez qu’on est en état d’urgence sanitaire. En plus, ils avaient plusieurs visiteurs et, lui il ne porte pas le masque. En plus dans la salle, c’est seulement eux qui ne portaient pas de masque. Puisque c’est répété, j’ai demandé à ce qu’on le sorte (le malade ndlr) pour qu’il soit suivi à titre ambulatoire », dira-t-il.

Poursuivant sa communication : « Dans la gestion des malades chroniques, l’équipe de soin comporte des soignants, les parents proches et le patient lui-même. Si ceux avec qui on doit conjuguer des efforts pour prendre en charge les patients, ne comprennent pas ce qu’on leur demande de faire, on a pas d’autres choix que de séparer … les soins n’ont pas été arrêtés. On a dit qu’il sort pour aller et revenir pour effectuer les soins à titre ambulatoire. On a beaucoup de patients qui ne sont pas hospitalisés, qui sont bien plus graves que lui, et qui viennent recevoir des soins. Depuis trois à quatre jours après l’incident, j’ai concédé à ce que le patient revienne, à condition que, quand il revient, qu’il respecte les mesures d’urgence sanitaire. On est en période de pandémie, je ne peux pas accéder que les agents de santé qui prennent tous les risques, qui mettent en péril leurs familles et qui viennent travailler ; parce que tous les agents qui ont été atteints de la COVID-19, c’est parce qu’ils étaient en train de soigner les patients malades de cette pandémie. Donc, je ne peux pas mettre en danger leurs vies, je ne peux pas mettre non plus en danger l’environnement des autres patients qui sont hospitalisés. C’est ainsi que j’ai pris la décision et je l’assume, de le sortir pour le suivi ambulatoire. Puisqu’il refusait de venir à l’hôpital, j’ai déployé une équipe la dernière fois pour aller chercher le patient. Et, difficilement on a laissé de prendre le patient », a explicité Professeur Bangaly Traoré, responsable du service de cancérologie. Soulignant ensuite qu’aucun médecin n’a été renvoyé pour avoir touché le malade Fodé Cissé.

