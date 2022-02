Fabou à la barre: « je n’ai jamais exercé de violence sur Foniké Menguè ni sur qui que ce soit »

Les débats dans le procès en appel qui oppose l’actuel coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (fndc), Oumar Sylla alias Foniké Mengue à l’ex-directeur central de la police judiciaire,( DCPJ), contrôleur général Aboubacar Fabou Camara ont débuté, ce lundi 14 février à la Cour d’Appel de Conakry.

L’officier de la police judiciaire est poursuivi pour des faits » arrestation arbitraire, dénonciations calomnieuses, menace, violence et injures » à la requête de Foniké Menguè. Les faits remontent a 2020 lors des contestations par le fndc du 3ème mandat du président Alpha Condé.

A la barre, l’ex-patron de la DCPJ a rejeté les faits pour lesquels il est poursuivi : « je n’ai jamais exercé de violence sur Foniké Menguè ni sur qui que ce soit ».

« Je ne peux pas regretter un acte que je n’ai pas posé »



Lors des questions, la partie civile, Me Pépé Antoine Lama a demandé au prévenu s’il ne regrettait pas tout ce qu’il a fait subir au plaignant, le prévenu de répondre: « je ne peux pas regretter un acte que je n’ai pas posé ».

Soudain, Me Salifou Béavogui de mentionner au prévenu: « vous avez envoyé Foniké Menguè en prison faire 4 mois. Vous irez aussi à la maison centrale faire 4 mois ».

Pour la défense, par la voix de Me Dabo, en aucun moment son client n’a violé les droits du plaignant. Donc, toutes les accusations contre son client sont infondées.

Au moment où nous mettons cet article en ligne, c’est le plaignant Foniké Menguè qui est à la barre.

