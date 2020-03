Fabou Camara, dcpj sur les violences électorales : ‘’des personnes sont mortes..., mais pas par balle'’

VIDÉO- Au cours d’un point de presse qui a eu lieu ce lundi 23 mars au Ministère de la Sécurité à Coléah, le directeur central de la police judiciaire (DCPJ) Aboubacar Fabou Camara a affirmé que les services de police qui avaient reçu des appels leur demandant de venir chercher des corps à certains endroits nous ont confié que ces corps avaient été manipulés.

 

Soutenant d’abord qu’il n’était pas du rôle de la police de venir chercher des cadavres, le directeur central de la DPJ révèle que ces cadavres de personnes sont certes mortes violemment mais avaient été manipulés avant d’être déposés à la morgue.

« Des personnes qui sont mortes par mort violente certes, mais pas par balle vu la nature des blessures. Mais à l’autopsie, des balles ont été extraites de ces blessures. A l’analyse de ces balles, nous avons constaté que ce sont des balles qui n’ont pas suivi l’effet thermique de tir d’une munition d’arme de guerre. Qu’est-ce cela veut dire ? Vous prenez une balle qui est composée de plusieurs éléments…Mais l’élément qui blesse ou qui tue qu’on appelle la balle quand elle est tirée sous l’effet de la poudre qui brûle et qui provoque la pression de sortie du canon, cette balle se trouve à une température très élevée. Donc, tout composant outre que le métal qui se mettrait en contact avec ce métal très chauffé est instantanément brûlé et laisse des traces de brûlure. Soit sur ou quand ça rentre dans le corps chaud, il brûle les premiers éléments biologiques que ça soit du sang, de la chair ou la peau, ces éléments restent collés sur la balle. Et toute trace physique avant que ça n’atteigne son objectif est noircie du fait de la chaleur », a expliqué le commissaire.

Poursuivant, il ajoute : « nous, on a pris ces balles qui nous ont été remises par le médecin légiste de l’hôpital Ignace Deen, on les a analysées et trouvé effectivement que ce sont des traces de pince pour l’extraction de la balle de son étui, des traces fraîches qui ne sont pas colorées, qui ne sont pas brûlées et qui sont retirées de la chair humaine pour présenter comme quoi que cette mort est due à une mort violente », précise-t-il.

Maciré Camara