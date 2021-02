Fabou Camara élevé au grade de contrôleur général de police : l’Ong TLP Guinée dénonce…

COMMUNIQUE- Elévation d’Aboubacar Fabou Camara, directeur central de la police judiciaire, au grade de contrôleur général de police : une récompense de ses efforts dans la violation des droits humains.

Tournons La Page (TLP) Guinée a appris ce jeudi 11 février 2021 par voie de presse l’élévation d’Aboubacar Fabou Camara, directeur central de la police judiciaire, au grade de contrôleur général de police par Monsieur Alpha Condé.

TLP Guinée rappelle l’existence d’un mandat d’arrêt émis le jeudi 24 septembre 2020 par le juge Charles Wright, contre ce même directeur Aboubacar Fabou Camara. Ce mandat d’arrêt fait suite à une plainte déposée le 9 mars 2020 par Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC et responsables de la coalition TLP Guinée, pour « violation de domicile et destruction de biens ».

TLP Guinée voit, à travers cette décision de Monsieur Alpha Condé, une promotion de l’impunité et un mépris pour la justice et les droits humains en République de Guinée.

TLP Guinée condamne cette promotion qui est une prime à l’impunité par Monsieur Alpha Condé.

TLP Guinée rappelle que Aboubacar Fabou Camara doit impérativement se mettre à la disposition de la justice pour qu’il réponde de ses actes. Car, nul n’est au-dessus de la loi.

Conakry, le 12 février 2021

La coalition Tournons La Page Guinée

Contact Presse : Ibrahima Diallo – pdhguinee2011@gmail.com