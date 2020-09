Suite à une plainte de Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno, tous responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), le commissaire Aboubacar Fabou Camara, directeur central de la Police judiciaire (DCPJ) et Mohamed Lmaine Simankan, commandant de la Brigade de répression et d’intervention (BRI) sont cités à comparaître le 24 septembre prochain. Lire ci-dessous la citation…