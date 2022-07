Face à l’appel à la violence, il faut répondre par un appel à la paix… (Bogola Haba)

En réponse á ceux qui veulent ménacer la stabilité de notre République par des manifestions de rue á cause des réformes qui touchent ou qui toucheront leurs proches biologiques et politiques ou ceux qui veulent empecher la tenue du procès du 28 Septembre 2009 par des manifestions de rue, les membres et sympatisants du Front National pour la Defense de la Transition sont appélés á se mobiliser plus qu’avant le 23 juin 2022 pour expliquer pédagogiquement aux populations guinéennes la nécessité d’ignorer completement l’appel á manifester dans nos rues des opposants politiques aux reformes engagées par la Transition.

Notre pays n’est pas en crise mais plutôt sous redressement militaire pour corriger nos erreurs du passé et chacun doit accepter ces reformes qui affecteront chaque guinéen directement ou indirectement.C’est un devoir pour chacun de defendre la paix et les réformes dans notre pays.

FNDT, Mon Devoir, Ma Patrie.

Keamou Bogola Haba

Coordinateur National du FNDT.