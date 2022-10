Facilitation du dialogue inclusif : Dr Makalé Traoré annonce son retrait de toute activité politique

Membre de facilitation du dialogue politique inclusif qui démarrera très bientôt en Guinée, Dr Makalé Traoré par ailleurs présidente du parti PACT annonce son retrait de toute acticité politique pour, dit-t-elle, ‘’me rendre entièrement disponible pour mener cette facilitation’’.

« … La situation actuelle de notre pays commande cet engagement. C’est d’ailleurs ce qui m’a personnellement amené à me retirer de toute activité politique que se soit au niveau de la CORED ou du PACT pour me rendre entièrement disponible pour mener cette facilitation. Parce que la paix n’a pas de prix et que la recherche de la paix et du dialogue doit être aujourd’hui au dessus de toute préoccupation. Nous allons de ce pas sur le terrain commencé à travailler et naturellement, vous serrez informés au fur à mesure de l’avancement de nos démarches », explique-t-elle.

Youssouf Keita