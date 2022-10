Facinet Sylla, nouvel administrateur des 23 pays au FMI : « je pense que mon parcours m’a préparé à ce défi… »

Choisi comme nouvel administrateur au sein du Fonds Monétaire international (FMI) pour représenter le groupe des 23 pays Africains, dont la majorité des pays francophones, parmi les 191 États qui composent l’institution, le Guinéen Facinet Sylla fait partie désormais des 24 membres du conseil d’administration du FMI qui décident du choix des programmes-pays à soutenir, des prêts et projets à accompagner, dans les règles de l’institution.

Parmi le groupe des 23 pays Africains, nous retrouvons le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, l’île Maurice, le Niger, le Rwanda, le São Tomé & Príncipe, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Et c’est seulement 2 sièges qui reviennent à tous ses États.

Pour commencer, Facinet Sylla a expliqué comment est-ce que le choix de sélection est tombé sur lui. « À chaque fois, c’est le tour d’un pays d’assumer la fonction d’administrateur et de représenter ce groupe de pays que nous sommes au nombre de 23. Donc quand le tour de la Guinée est venu, le choix est tombé sur moi par une sélection à partir des CV et des entretiens. Et, comme je suis un pur produit de l’école Guinéenne (…) je connaissais bien la Guinée, j’ai travaillé en Guinée, à travers la Banque Centrale. Le choix est tombé sur moi. C’est ce qui fait qu’une fois que mon CV a été envoyé aux autres pays, il a été validé et ils ont tous voté pour moi. C’est la Guinée qui m’a proposé », a-t-il précisé lors de son passage hier lundi 17 octobre, dans l’émission « On Refait le Monde » de Djoma Fm.

Poursuivant, cet administrateur qui occupe cette fonction stratégique et qui honore la Guinée est revenu sur les missions qui l’attendent. « En tant qu’administrateur, je défendrai les intérêts du FMI bien sûr mais aussi ceux des 23 pays que je représente autour de la table. Et tout ce qui concerne ces pays si ce n’est pas validé par l’administrateur ça ne passe pas. Même si quelqu’un écrit un papier sur un de ces pays, il faudrait que le papier reflète les vies et les réalités d’un de ces pays et que l’administrateur qui représente ce pays le valide avant que ce papier ne circule. Donc si je peux résumer le rôle d’un administrateur au FMI, c’est comme si un pays a un ambassadeur dans un pays mais et que cet ambassadeur siège aux conseils des ministres de ces pays et toutes les décisions qui concernent les 2 parties il est partie intégrante de ces décisions », a expliqué M. Sylla.

Fort de son parcours riche et varié, cet ingénieur s’engage à relever les défis en ces termes : « Oui je pense que mon parcours m’a préparé à ce défi parce qu’ayant fait une école d’ingénieur de statistique et de mathématique appliquée et ayant travaillé à la Banque Centrale pendant 10 ans et avoir travaillé à la BAD pendant 8 ans, en tant que économiste, et, avoir été administrateur suppléant au FMI depuis plus de 4 ans, je pense que je suis préparé à assumer cette fonction et à relever les défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui ».

Parlant des 3 crises majeures qui assaillent le monde, il a dit ceci : « Nous avons la crise qui est venue après la pandémie, la crise de la guerre en Ukraine et maintenant tout ce qui est lié à l’inflammation et à l’insécurité alimentaire. Donc il faut qu’on sache qu’on est dans un monde différent, on connaîtra des crises comme ça, ou récurrentes, et ça sera la nouvelle norme qu’il faut prendre compte. Rien ne sera normal comme avant. Il faut qu’on s’y adapte »

Pour que l’Afrique puisse s’en sortir par rapport aux différentes crises qui touchent toute la planète, cet économiste recommande aux États Africains de miser sur la bonne gouvernance et la bonne gestion…

Mamadou Yaya Barry