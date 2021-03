Factures d’eau et d’électricité à Conakry : une addition très salée pour les citoyens !

Après la levée de la gratuité de l’eau et d’électricité pour cause de coronavirus par le gouvernement guinéen, les citoyens du pays font face à un problème qui semble être très sérieux. La surfacturation. De nombreuses factures d’électricité dépassent l’entendement. Les citoyens rencontrés par notre reporter pour la cause, se disent sidérés face à ce qu’ils qualifient d’opération d’arnaque.

Qui pouvait imaginer qu’une simple facture d’électricité pourrait atteindre 3 millions de francs guinéens pour le seul mois de janvier 2021 en Guinée? Chez cette dame qui a requis l’anonymat, la situation est bien plus que réelle. « Chez nous, ils ont envoyé une facture de plus de 3 millions de nos francs. Cette affaire de facture-là ça fait parler beaucoup », témoigne-t-elle.

Thierno Amadou Baldé est pharmacien et il avait l’habitude de payer 180 mille francs guinéens par mois pour des frais d’électricité. Mais cette fois, le coût est passé à la hausse. « Dans ce mois de janvier, ils nous ont envoyé une facture de 1 million 300 mille de nos francs. Et ça je ne peux pas le comprendre », s’est-il indigné.

Alors que dans son plan de riposte économique contre la pandémie de coronavirus, le gouvernement avait annoncé la gratuité de l’eau et d’électricité pour les neuf derniers mois de l’année 2020. Mais la réalité sur le terrain depuis la reprise de la paie est tout autre, témoigne Thierno Amadou Baldé. « J’ai posé la question à l’agent qui a déposé la facture, il m’a dit que c’est l’Etat qui avait promis, mais que tel n’a pas été le cas. »

Pour Elhadj Soriba N’diaye, enseignant de profession, ce problème de facture d’électricité est agaçant. « J’ai été étonné de voir sur notre facture les mois qui ont été donnés gratuits, ces mois ont été facturés. C’est tellement écœurant. L’on se demande si l’Etat guinéen rend gratuits les services, si ce n’est pas un cadeau empoisonné ? », s’est-il interrogé au moment où Souleymane Diallo, commerçant, est contraint de payer 990 mille francs guinéens pour le courant consommé au mois de janvier. « C’est trop. Puisque l’Etat nous a promis que les mois passés sont gratuits. Ils ne peuvent pas nous envoyer ces factures-là encore. On ne peut pas promettre quelque chose et faire autrement. On ne peut pas payer tout ça. D’ailleurs la situation est dure. On a trois problèmes consécutifs. On a le problème politique, problème de coronavirus et Ebola qui vient de s’ajouter, ensuite les factures qui nous crèvent les yeux, c’est impossible de payer », insiste-t-il.

À préciser que la situation est de même en ce qui concerne les factures d’eau. De nombreux citoyens qui ont accepté de témoigner hors micro dans certains quartiers de la commune de Matoto, se plaignent de la même cherté des factures envoyées par les agents de l’EDG et de la SEG.

Yamoussa Camara

657851102