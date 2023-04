Factures impayées à EDG : la direction au regret de constater que seuls 471 clients s’acquittent, sur les 680.000 abonnés

Une rencontre a réuni ce samedi au siège de l’EDG, responsables de ladite direction et hommes de médias. Il a été question pour le DGA, Abdoulaye Koné, du Directeur commercial Mamady Magassouba et du chef de département communication, Naby Camara, de passer des messages de sensibilisation à l’endroit des abonnés autour des problématiques liées à la facturation, le recouvrement et les plans tarifaires.

Payer ses factures d’électricité est une responsabilité de chaque consommateur. Cependant les cadres de l’Électricité de Guinée constatent que certains de leurs abonnés refusent de s’acquitter de ce droit, soit par ignorance ou par choix délibéré. Cette pratique à en croire la direction, ne lui permet de couvrir le chiffre d’affaires estimé à 125 milliards de francs guinéens par mois.

« Aujourd’hui, notre parc clients s’élève à 680 mille abonnés pour un chiffre d’affaires de 125 milliards de francs par mois. Et malgré nos efforts, on ne couvre que 110 milliards par mois. Des dispositions sont prises, pour améliorer les services abonnement, branchement, facturation et paiement qui relèvent de la Direction commercialisation. Ils sont suffisamment outillés et modernisés pour mettre le client à l’aise », a souligné le DGA.

Abdoulaye Koné a plus loin regretté le comportement de la quasi-totalité des abonnés qui ne s’acquittent pas de leurs factures. Pourtant, comparativement à nos pays voisins comme le Mali, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, où le prix du kwh domestique est l’équivalent de 1100 fg contre 387 francs guinéens chez nous.

« Sur les 680 000 clients, on a un chiffre d’affaires de 125 milliards de francs guinéens. Cependant, les 90% de nos clients domestiques ne se déplacent pas pour payer leurs factures à EDG. Sur 100, seulement 20 viennent payer librement leurs factures à l’EDG. Les 80 abonnés restants, c’est des problèmes. Actuellement, EDG vit grâce à nos clients de moyenne tension qui ne représentent pas 1% mais qui pèsent 46% de notre chiffre d’affaires. Ces clients sont essentiellement des industriels et sont au nombre de 471. Ce sont eux qui font fonctionner EDG, car leur paiement de facture est d’environ 41 % », a-t-il lâché.

Il faut rappeler que selon les récentes statistiques pour la commune de Kaloum, sur 13.099 consommateurs, il y a 4.126 abonnés, et que seuls 1.333 clients payaient leurs factures.

Sâa Robert Koundouno