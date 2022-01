Faible représentativité des politiques au CNT ; l’UPP se démarque et propose

Au cours d’une réunion tenue ce Lundi 31 janvier 2022, au siège du PUP à la Camayenne, la nouvelle coalition politique qui regroupe 9 partis dont l’ARENA, le PUP, MPDG, RDIG, RGD, GUID, PTS, PGR, RDI, a dévoilé le nom de sa coalition qui porte le nom (UPP) Union des Partis Politiques.

Au sortir de cette réunion du jour, ces leaders politiques membres de cette coalition ont exprimé leur colère suite à la faible représentativité des acteurs politiques au CNT qui, à leur entendement crée un déséquilibre dans l’approche de l’examen des questions qui doit prévaloir au travail de fond sur les fondamentaux d’une transition.

Dans le compte-rendu lu par Dr Sékou koureïssy Condé, l’UPP a tenu à féliciter la classe politique guinéenne dans son ensemble pour l’esprit de clarification, parce que sur plus de 180 partis politiques existants aujourd’hui en Guinée ils ont la chance d’avoir cinq plates-formes il y a un esprit de regroupement, un enrichissement et une capacité à faciliter le travail, dit-il . « Notre plate-forme a pour vocation de chercher par tous les moyens et de passer par tous les voies et moyens qui rapprochent les éléments de la classe politique pour en faire une force politique. Nous en appelons au rassemblement des partis politiques, les coalitions et les plates-formes ont vocation en cette période de soutenir et d’accompagner la transition avec des propositions et des initiatives salvatrices« , a-t-il précisé

De ce point ajoute-t-il, la plate-forme a examiné un courrier qui est déjà adressé au Président de la transition Mamadi Doumbouya : « et qui porte sur la demande d’élargissement du nombre des conseillers qui ira de 81 à 114 conseillers, les raisons évoquées sont dans la lettre. Au demeurant nous avons constaté que l’ensemble des composantes de la société civile a 70% dans le CNT et l’ensemble de la classe politique a seulement 18% avec les forces de défense et de sécurité. Ceci crée un déséquilibre dans l’approche de l’examen des questions et dans l’atmosphère qui doit prévaloir au travail de fond sur les fondamentaux d’une transition. Deuxièmement, l’UPP a initié une lettre à l’adresse de toutes les plates-formes pour la création d’un forum politique de l’entente qui va réunir l’ensemble des partis politiques l’ensemble des coalitions politiques et l’ensemble des plates-formes politiques autour des questions essentielles liées au bon déroulement de la transition et troisièmement la plate-forme UPP engage des initiatives et des démarches auprès des autorités de la transition, auprès des organisations régionales, religieuses, des partis politiques et la société civile d’une manière générale afin de trouver la voie et identifier les points d’entente qui nous permettront de prendre la parole de façon positive et d’éviter les frustrations…chose qui permettra à la Guinée de donner un exemple en ce qui concerne la gestion d’une transition apaisée.》

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08