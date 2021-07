Fair-play politique: Fc Soudure rafle le trophée du tournoi de football organisé par jeunes de la Casse de Kankankoura

Dans le souci de rapprocher les positions et atténuer les clivages politiques, la jeunesse de la commune de Matam, au quartier Kankankoura, a organisé un mini-tournoi de football, du 10 juin au 10 juillet 2021. La finale a opposé ce samedi 10 juillet, le FC Soudure au FC Yakou à proximité de l’échangeur de Kenien. A l’arrivée, c’est la première équipe citée qui a remporté la coupe aux tirs au but.

Elhadj Kèmo Fofona, du syndicat de toutes les ‘’Casses’’ de Conakry a dit toute sa satisfaction, avant d’inviter les autres ‘’Casses’’ d’emboîter le pas à la Casse de Kankankoura. « La Casse fait de grands progrès grâce à la politique du président Alpha Condé qui a donné de bonnes idées à tout le monde. La Casse a beaucoup changé…Et quand la jeunesse fait des progrès comme ça, c’est que nous qui commençons déjà à être vieux parmi eux, ça nous réconforte. On sait déjà que nos successeurs feront plus de progrès que nous. On est très content pour tout de la jeunesse de la Casse et celle de Kankankoura, en particulier.», précise-t-il.

Le secrétaire de la Jeunesse de Kankankoura, Nouhan Kaba a, dans son discours de bienvenue, indiqué que c’est un grand honneur pour la jeunesse de Kankankoura de recevoir toutes les délégations pour suivre cette finale qui oppose les jeunes. « Cette compétition est une initiative commune de tous les jeunes de la Casse. Elle vise à renforcer les liens d’amitié et de fraternité, qui ont été remis en cause pour des raisons politiques. Ces discordances ont longtemps opposé les jeunes, mais à un moment donné, il faut qu’on comprenne que l’unité d’action des jeunes est mieux que tout. Et ça, nous l’avons compris.», dit-il.

Pour sa part, Elhadj Kader Traoré, président de la corporation des ‘’Casses de Guinée’’, a fait savoir que ce mini-tournoi a pour objectif « de renforcer les liens d’amitié entre tous les travailleurs dans les différentes Casses de Conakry, dans la paix, dans la quiétude sociale et la redynamisation pour le soutien total des idéaux de notre champion national, le Professeur Alpha Condé.»

