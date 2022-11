Faire-part de cérémonies : quand les bonbons et biscuits volent la vedette aux traditionnelles noix de cola, à Conakry !

🔴Par Sayon Mara] Les traditionnelles noix de colas, symboles de bienveillance, du respect, qui occupaient une place importante dans nos us et coutumes, sont malheureusement remplacées aujourd’hui, pour faire part des cérémonies de mariage, de baptême et autres, par des bonbons, des biscuits, notamment dans les grandes villes de la Guinée.

Mais, pourquoi les Conakrykas veulent mordicus remplacer les traditionnelles noix de cola par des bonbons, des biscuits ?

À mon humble avis, deux raisons fondamentales peuvent expliquer cela, à savoir : le manque d’attachement à nos valeurs sociétales du fait du complexe d’infériorité et le fait que les bonbons et les biscuits coûtent moins chers que les noix de cola.

-Le manque d’attachement à nos valeurs sociétales du fait du complexe d’infériorité :

Comment voulez-vous que les gens arrêtent quelque chose lorsqu’ils ne savent ni la portée ni la signification de ce qu’ils font ?

Partout où le chinois se retrouve à travers le monde, il est fier de manger avec ses deux baguettes, plutôt que de manger avec des cuillères ou à la main. Il fait cela parce que depuis la famille, on lui inculque combien de fois manger avec des baguettes est important dans la civilisation chinoise. Combien de parents africains prennent le temps aujourd’hui pour expliquer à leurs enfants ce que représentent les noix de cola dans les traditions africaines ? Combien, honnêtement ?

Envoyer des bonbons ou biscuits pour faire part des cérémonies de mariage, de baptême et autres, infantilise en réalité. Ces deux friandises sont pour les enfants généralement. Eh bien ! Si nous voulons que les noix de cola continuent de conserver leur place dans nos valeurs sociétales, il va falloir qu’il y ait des sensibilisations pour que les nouvelles générations sachent ce que représentent ces noix de cola dans nos traditions.

-Le fait que les bonbons et les biscuits coûtent moins chers que les noix de colas :

Les bonbons et les biscuits coûtent moins chers que les noix de cola. Un paquet de bonbons par exemple, dont le prix ne dépasse pas souvent dix (10) mille francs guinéens aujourd’hui, suffit pour informer plusieurs personnes à la fois. Tandis que, quand c’est des noix de cola, il faut débourser beaucoup d’argent pour le kilo. Il convient aussi de noter que ce sont des attaches qu’on envoie et chaque attache doit comporter dix (10) noix de cola au minimum. Sans oublier le fait que la qualité et la taille comptent.

Un autre aspect plus important, est que les bonbons et les biscuits sont plus accessibles, se trouvant avec des boutiquiers installés partout dans les quartiers. Tandis que pour les noix de cola, il faut aller dans les marchés.

En un mot, si nous voulons renverser cette tendance actuellement, il va falloir sensibiliser les populations, notamment la couche juvénile pour qu’elle comprenne l’importance et la place qu’occupent les noix de cola dans nos valeurs sociétales, mais aussi amener les vendeurs de cola à revoir les prix pour qu’ils soient raisonnables.

Sayon MARA, Juriste