Faites comme Mohamed Nabé, testé négatif au coronavirus !!!

Mohamed Nabé, directeur dans une grande société de la place est bien lui qui a été testé négatif au coronavirus de retour de la France, mercredi.

Dans un court message qu’il a envoyé à la rédaction de Guinee7.com, M. Nabé est brièvement revenu sur les conditions dans lesquelles il a été accueilli à l’aéroport de Gbessia en provenance de la France, avant d’être admis CTPI de Nongo où il a été testé négatif.

“Je voudrais rendre grâce à Allah (le créateur de l’univers) pour la confirmation de mon résultat négatif au test de Coronavirus (COVID-19). En effet, montrant des signes lors de mon arrivée hier à l’aéroport de Conakry en provenance de Paris, les autorités sanitaires de l’ANSS (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) m’ont pris en charge et conduit au CTPI (Ex Centre EBOLA de Nongo) pour des tests plus approfondis. Un prélèvement a été effectué et il vient de confirmer un RÉSULTAT NÉGATIF.

Cependant, par mesure de précaution, une quarantaine de 14 jours m’a été imposée afin de continuer à suivre quotidiennement mon état et surtout mettre ma famille et autres proches hors de danger.

Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude à tous mes amis, parents, collaborateurs et à l’ensemble du peuple de Guinée pour cet élan de solidarité à mon égard, à travers les milliers de messages de compassion et encouragements reçus depuis ce matin.

Je vous prie de continuer de prier pour moi et tous les Guinéens qui vivent ou ont séjourné ces derniers temps dans les zones à risques.

Merci pour tout”.