Fake news : Facebook fait un grand coup de balai, la Guinée épinglée !!!

La Guinée se fait un nom dans la production en quantité de Fake news avec d’autres pays africains francophones que sont entre autres les Comores, la Côte d’Ivoire, le Togo et la Tunisie. Facebook qui a lancé un vaste coup de balai a désactivé de nombreux faux comptes et faux sites d’informations qui influencent négativement sur la vie des nations. Cette opération, selon Tv5 Monde, menée depuis la Tunisie par une entreprise joue fort dans la campagne de désinformation en faveur des hommes politiques et autres candidats. Guineeactus, Maghreb infos, L’Observateur togolais, La Revue Afrique sont entre autres sites épinglés… par la société de l’Américain Mark Zuckerberg.

Mediaguinee