Falsifications des résultats du BEPC par l’IRE de Kankan : « les faits sont établis », dit Guillaume Hawing

Le ministre de l’enseignement pré l’universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) est revenu ce lundi 14 novembre, sur le scandale qui éclabousse l’inspection régionale de l’éducation (IRE) de Kankan qui est impliquée dans une falsification des résultats du BEPC session 2021.

Guillaume Hawing révèle qu’il y a eu de modifications des résultats du brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2021 dont une différence de 1680 admis fournis par le service examen et l’IRE de Kankan.

« Il faut rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de refondation et d’identification institutionnelle prônée par le CNRD et son président, nous avons instauré les contrats de performance à l’endroit de toutes les IRE, de toutes les DPE. Il s’est avéré qu’à Kankan, il y a eu des modifications des résultats de l’année scolaire 2020/2021, session 2021. Ça, c’était bien avant le CNRD. Il y a des élèves de là qui se retrouvent aujourd’hui en 12ème année qui n’ont pas leur diplôme. Il s’avère qu’il y a eu des modifications. Ces élèves se sont levés, ils sont partis à l’IRE réclamer leur diplôme », a rappelé Guillaume Hawing dans « Mirador » avant d’ajouter : « Nous avons été saisi. J’ai appelé à l’époque le directeur du service examen, je l’ai demandé que je voulais avoir la situation de l’IRE de Kankan pendant les faits, c’est-à-dire session 2021. Ce qui fut fait. Nous avons constaté que les résultats que le service examen avait envoyé, il y avait 7135 admis en tout. Ils ont envoyé ça et, eux là-bas à Kankan, les résultats qu’ils ont fait sortir, c’était 9 mille et quelques. Soit une différence de 1680 ».

Depuis quelques jours, le MEPU-A a suspendu des cadres de l’IRE de Kankan impliqués dans ce scandale.

« Nous nous sommes dit qu’il fallait prendre nos dispositions en attendant de voir clair parce que cela ne va pas être l’esprit de la refondation. C’est une rectification institutionnelle. Nous nous sommes dit qu’il fallait réagir, qu’il fallait prendre les dispositions », a indiqué le ministre.

Par ailleurs, Guillaume Hawing souligne que les cadres concernés sont passés aux aveux en reconnaissant la modification des résultats du BEPC, session 2021 dans la région de Kankan.

« Quand on reconnaît les faits, on reconnait oui, les faits sont établis. Nous avons un conseil de discipline, ils ont été auditionné, les faits ont été reconnu. Même ce matin, nous avons reçu l’équipe, les PV sont là, les faits ont été reconnu », a finalement dit le ministre.

